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Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Umreden getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs tespit edilen umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

29.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:50

Umre 'den getirilerek Ankara 'da karantinada tutulan vatandaşların tahliye edilmesi beklenirken, bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umrecilerin bir kısmı ambulanslarla hastaneye götürülürken, diğerlerinin tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

BUGÜN TAHLİYE EDİLMELERİ BEKLENİYORDU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı. Ankara'da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu. Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

HASTANEYE GETİRİLDİLER

Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.

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Son Dakika: Umre’den getirilerek Ankara’da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Umre, Güncel

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Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

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