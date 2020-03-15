Menü
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı - Güncel

Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı

Son dakika: Umre ziyaretinden dönen bir vatandaşımızda koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması ve Türkiye'deki vaka sayısının 6'ya yükselmesi sonrası yetkililer harekete geçti. Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.

15.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:32

Umre ziyareti kapsamında Medine'den Türkiye'ye gelen vatandaşlar, Ankara ve Konya 'da belirlenen 5 farklı öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Umre'den dönen bir vatandaşımızda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmasının ve Türkiye'deki vaka sayısının 6'ya yükselmesinin ardından harekete geçen yetkililer, karantina kararı aldı.

UMREDEN DÖNENLER ANKARA'DA KARANTİNADA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı.

Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı.

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir" açıklamasında bulundu.

Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Etiketler : Ankara, Konya, Umre, Güncel

İlgili Haberler

Umreden dönenlere hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? Umre dönüşü corona virüs testleri nasıl yapılıyor? Umre dönüşü karantinaya alınıyor mu?Umreden dönenlere hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? Umre dönüşü corona virüs testleri nasıl yapılıyor? Umre dönüşü karantinaya alınıyor mu?
Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Güncel
Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti