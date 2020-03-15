Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umre ziyaretinden dönen bir vatandaşımızda koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması ve Türkiye'deki vaka sayısının 6'ya yükselmesi sonrası yetkililer harekete geçti. Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.
Umre ziyareti kapsamında Medine'den Türkiye'ye gelen vatandaşlar, Ankara ve Konya 'da belirlenen 5 farklı öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Umre'den dönen bir vatandaşımızda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmasının ve Türkiye'deki vaka sayısının 6'ya yükselmesinin ardından harekete geçen yetkililer, karantina kararı aldı.
UMREDEN DÖNENLER ANKARA'DA KARANTİNADA
Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı.
Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı.
Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir" açıklamasında bulundu.
Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:
Şehit Özel Harekat: 2064
Milli İrade: 1880
Gölbaşı: 1448
Toplam: 5392
Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:
Tahir Büyükkörükçü: 2228
Kutalmışoğlu: 2710
Toplam: 4938