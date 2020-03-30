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Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı

Son dakika: Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemleri, 1 hafta ertelendi.

30.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:34

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya 'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirilmişti.

Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alınmıştı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu.

KARANTİNA SÜRESİ 1 HAFTA UZATILDI

Karantina süresi dolanlardan koronavirüs testi negatif çıkanların, dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için dün yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı.

Ancak aralarında koronavirüs testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi.

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Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Karantina, Konya, Güncel

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Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
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