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Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

06.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:48

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği haber, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin yatırılmaya başlandığını söyledi.

Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkanlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız."

Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredileri hesaplara yatırılmaya başlandı

ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Öğrencilere ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yapılacak. T.C. kimlik numarasının sonu '"0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Nisan Çarşamba, "6" olanlar 9 Nisan Perşembe, "8" olanlarise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.

KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kredi ve burs ödemelerine 2020 yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 zam yapıldı. Böylece burs/kredi miktarı Ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada da 1.650 lira oldu.

Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi, Güncel

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Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredileri hesaplara yatırılmaya başlandı
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Haberler ›› Ekonomi ››Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı - Ekonomi

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