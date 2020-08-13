Son Dakika: Üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili dava 7 yıl sonra yeniden başladı

Bursa'da 7 yıl önce üniversite öğrencisi gencin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili yargılanan 8 sanık hakkında verilen cezalar ile beraat kararları, Yargıtay tarafından usulden bozuldu. 7 yıl sonra yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasında, ölen üniversite öğrencisi Muhsin Kalkan'ın (23) babası Mehmet Kalkan, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

7 yıl önce Bağlaraltı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Sabri Özlü, yeğeniyle kavga eden çocuğa tokat attı. Tokat atılan çocuk, kısa süre sonra çok sayıda kişiyle birlikte parka geri geldi. Minibüs ile gelen ve ellerinde ile sopa ve bıçak bulunan grup, parktakilere rastgele saldırdı, ardından da kaçtı. Olayda, Muhsin Kalkan ile Sabri Özlü ve Adem Özlü, bıçaklanarak yaralandı. Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çukurova Üniversitesi Tarih Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Muhsin Kalkan hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yakalanan Harun Y., Vedat O., Fudey T., Davut Y. Mahsun D., Rohat O., Hasan D. ve Kıvanç K. hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' ile 'iki kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Yargılama sonunda tutuksuz 4 sanık hakkında beraat kararı verildi. Tutuklu 4 sanık ise farklı cezalara çarptırıldı.

Karar temyiz edildi. Temyiz süreci sürerken, tutuklular da cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, geçen yıl Mart ayında kararı usulden bozdu.

Bozma kararı üzerine yeniden görülen davanın ilk duruşmasına, yargılama devam ederken yakalanarak, tutuklanan İsa Y. cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile ölen Muhsin Kalkan'ın yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle bazı tanıklar yeniden dinlendi. Tanık Murat İlhan ifadesinde, "Siyah bir minibüsten 7-8 kişilik grubun indiğini, bazılarının elinde beyzbol sopası ve bıçak olduğunu gördüm. Yaşça büyük olan bir kişi, 'Buradan kimse sağ çıkmayacak' diye bağırdı. Yardım etmek için gittiğimde bıçaklananları gördüm" dedi. Tanık Burak Karahanoğulları da, "Minibüsten yaklaşık 7-8 kişi indi. Bu kişilerin tamamında sopa ve bıçak vardı. Hepsi Sabri'ye saldırınca parktan koşarak, kaçtım" şeklinde konuştu. Oğuzhan Aydın ise, olayın çocuk kavgası nedeniyle başladığını ifade etti.

Duruşmada Muhsin Kalkan'ın babası Mehmet Kalkan ise, "Oğlumu genç yaşta toprağa verdim. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Tutuklu sanık İsa Y.'nin tahliyesini istediği duruşma ertelendi. - BURSA