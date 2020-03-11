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Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verdi. Bahçeşehir Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji de eğitimlerine online olarak devam edeceklerini açıkladı.

11.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:17

Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul 'da Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verdi. Bahçeşehir Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji de eğitimlerine online olarak devam edeceklerini açıkladı.

İSTANBUL'DAKİ ÜNİVERSİTELER EĞİTİME ARA VERDİ

Kadir Has Üniversitesi,hem öğrenciler hem de çalışanlarla paylaşılan e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri sebebiyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı. Açıklamaya göre; dersler 23 Mart Pazartesi başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi ve MEF Üniversitesi de eğitime online olarak devam edileceğini duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 100 bini geçti.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün gece 01.00'de kamera karşısına geçerek Türkiye için üzücü ama korkutucu olmayan haberi verdi. Bakan Koca, ülkemizde ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Hastanın erkek olduğunu ve ailesiyle birlikte karantina altında olduğunu söyledi. Vakanın görüldüğü il ve hastanın adı ise hasta mahremiyeti için açıklanmadı.

BİLİM KURULU BUGÜN TOPLANACAK

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

BAKANLIK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ YAYINLADI

Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Twitter sayfasından alınması gereken önlemler için şunları paylaştı:



KAYSERİ'DE VAKA GÖRÜLDÜ HABERİ YALANLANDI

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Etiketler : Bahçeşehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Güncel

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