05 Aralık 2018, 09:08
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Son Dakika! Ünlü Oyuncu Memet Ali Alabora Hakkında Tutuklama Kararı Çıkarıldı

Son dakika! Ünlü oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ünlü oyuncu Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

GEZİ OLAYLARI ÖNCESİ YAPILAN BULUŞMALAR DELİL SAYILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan tutuklamaya yönelik yakalama talebi için Alabora'nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır'da gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler delil olarak dosyaya koyuldu. Savcılığın mahkemeye gönderdiği yazıda, Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomwonyi'nin 18-21 Haziran 2012'de İstanbul'da, 7-15 Temmuz 2012'de ise Mısır'da Ivan Maraviç ile görüştüklerine dikkat çekildi. Maroviç'in Mısır'da bulunduğu sırada Kavala'nın da yurt dışında olduğuna vurgu yapıldı.

"AYAKLAN İSTANBUL"

Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 30 Temmuz 2012'de Mi Minör adlı tiyatro oyununun provalarına başladıklarını belirten kararda, "Bu oyunda özetle 'Temsili Ülkenin Başkanına Karşı Ayaklanmanın' teşvik edildiği söz konusu şahısların ülkemize gelmesinin hemen ardından oyunun provalarına başlanmıştır" denildi. Gezi Parkı ayaklanmasının 2011'den beri planlandığına da dikkat çekilerek buna delil olarak ise Alabora'nın 2011'de çektiği videolarda "Ayaklan İstanbul" ibarelerinin bulunması gösterildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkemenin verdiği "tutuklamaya yönelik yakalama" kararında ise şu ifadeler yer aldı: "Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır..."

Türkiye,Memet Ali Alabora
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:08



YORUMLAR (51)
AHMET: bu alcak hainler ülkemizi bu hale getirdiler insaallah bir daha gun yüzü goremez
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UMUT: kim vatan haini ise hepsi içeri atılsın
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CİKS: fransada benzine iki kuruş zam geldi diye halk ayaklandı şimdi onlar devleti ortadan kaldırmaya mı çalıştı yoksa yapılan zammın geri çekilmesi içinmi mücadele ettiler ki devlet geri adım attı zamları durdurdu geri çekti
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MURAT: Çok başarılı , severek izlediğimiz sanatçı idi. Çok yazık ülkenin değerlerine, Sizden olmayanı ötekileştirmek , düşünce suçunu cezalandırmak demokratik ülkelerde olmamalı. Çok ama çok özledik.
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ANTİ YANDAŞ: Demek ki iktidar olmak bu kadar önemli. Beyaza kara dedirtecekler insanı. Adaletin batsın Türkiye. Zaten adalet diye bir şey de kalmadı.
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