Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Ümit Yesin 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, son olarak Yeni Gelin dizisinde, Dede Korkut karakterine hayat vermişti.

ACI HABERİ ROL ARKADAŞI DUYURDU

Acı haberi Yeni Gelin dizisinde rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu: İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!

2004 ile 2007 yılları arasında "Cennet Mahallesi" adlı dizide Müjdat Gezen,Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Serhat Özcan, Buket Dereoğlu, Levent Tülek ile birlikte rol almıştı.

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Ümit Yesin 28 Ocak 1954, Ankara doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalışan sanatçı, genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynamıştır. Çiçek Taksi dizisiyle geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Figüran (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Rüştü Demir) (TV Dizisi)

2013 – Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Küçük Gelin (Zelal'in Babası) (TV Dizisi)

2013 – Hızır Ekip (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

2011 – Sudan Sebepler (Pertev) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

2011 – Farklı Boyut (Korkut) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Şefkat Tepe (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Farklı Desenler Sezon (İskender Altın Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2010 – Kavak Yelleri 4. Sezon (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 – Görgüsüzler (Muharrem) (TV Dizisi)

2009 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Yol Arkadaşım (Rıza Elmastaş) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Cennet Mahallesi (Muharrem) (TV Dizisi)

2004 – Beş Kollu Avize(TV Filmi)

2002 – Yalanın Batsın (Tayyar) (TV Dizisi)

2002 – Cabbar (Remzi) (TV Dizisi)

1999 – Sınır (Battal Ağa) (Sinema Filmi)

1996 – Tatlı Kaçıklar ( Davut) (TV Dizisi)

1995 – 2002 – Çiçek Taksi (Kazım Şentabak ) (TV Dizisi)

1993 – Hastane (Dr. Rauf Eşsiz) (TV Dizisi)

1993 – Behlül-i Dana Hz. (Hancıbaşı)TV

1992 – Belkıs Hanımın Konağı (TV Dizisi)

1991 – İbret (Fotoğrafçı)(TV Filmi)

1991 – Köroğlu (Arap Reyhan) (TV Dizisi)

1991 – Kurt Kanunu (Sinema Filmi)

1991 – Itri (TV Dizisi)

1991 – Ana (TV Dizisi)

1991 – Ah Gardaşım (Sinema Filmi)

1990 – Hanımın Çiftliği (Kabak Hafız) (TV Dizisi)

1990 – Doyumsuz (Nihat) (Sinema Filmi)

1990 – Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi)

1989 – Yaz Gülü (Sinema Filmi)

1989 – Medcezir Manzaraları (Taksici) (Sinema Filmi)

1989 – Bakımsız Tarzan (Veli) (Sinema Filmi)

1988 – Sığıntı (Kapıcı Mustafa) (Sinema Filmi)

1988 – Sevgili Bayan (Sinema Filmi)

1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

1988 – Hüzün Çemberi (Sinema Filmi)

1988 – Ferman (Muhtar) (Sinema Filmi)

1988 – Deniz Yıldızı (Sinema Filmi)

1988 – Cehennemde Tatil (Bebek) (Sinema Filmi)

1987 – Yalnız Efe (TV Dizisi)

1987 – Mesela Muzaffer (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1987 – Karınca Katarı (Celal) (Sinema Filmi)

1987 – Düş Yakamdan Osman (Osmanın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1986 – Yıkılmışım Ben (Sinema Filmi)

1986 – Umutsuzlar (Ahmet) (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Tatlı Yaz (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Geceler (Sinema Filmi)

1986 – Suçumuz İnsan Olmak (Sinema Filmi)

1986 – Seni Sevmeyen Ölsün (İlyas) (Sinema Filmi)

1986 – Sen Türkülerini Söyle (Papirüs te İçki İçen Adam) (Sinema Filmi)

1986 – Namus Sözü (Sinema Filmi)

1986 – Küçük Beyzade (Plakçı) (Video)

1986 – Kertenkele (Sinema Filmi)

1986 – Güneşe Köprü (Mahmut) (Sinema Filmi)

1986 – Garip (2) (Ayhan) (Sinema Filmi)

1986 – Eşşek Oğlum ve Ben (Video)

1986 – Bir Günlük Aşk (Sinema Filmi)

1986 – Babamın Namusu (Sinema Filmi)

1986 – Anahtarı Bendedir (Niyazi) (Video)

1985 – Şaban Pabucu Yarım (Müteahhit) (Sinema Filmi)

1985 – Seyyid (Garson Tahir) (Sinema Filmi)

1985 – Melek Yüzlüm (Rıfat) (Sinema Filmi)

1985 – Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Md.Muavini İlyas) (Sinema Filmi)

1985 – Körebe (Komiser) (Sinema Filmi)

1985 – Kurbağalar (Sinema Filmi)

1985 – Amansız Yol (Sabri) (Sinema Filmi)

1985 – 14 Numara (Güneş) (Sinema Filmi)

1984 – Gizli Duygular (Manav) (Sinema Filmi)