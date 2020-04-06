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Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi

Son dakika: VakıfBank'tan kredi kartı borcu olanları sevindirecek bir haber geldi. Banka, 65 bin müşterinin 305 milyon liralık borcunu erteledi.

06.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:10

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, VakıfBank'tan müşterilerini sevindirecek bir haber geldi. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken müşterilerini rahatlatacak bir adım atan banka, kredi kartı borçlarını erteledi.

"65 BİN MÜŞTERİMİZİN KART BORÇLARINI ERTELEDİK"

Konu hakkında bir açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik" dedi.

"14,5 MİLYAR LİRALIK KREDİ ÖDEMESİNİ ÖTELEDİK"

200 bin bireysel müşterilerinin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirten Üstünsalih, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" bilgisini verdi.

"MOBİL İŞLEMLER 34 MİLYON ADET ARTTI"

Üstünsalih, "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Etiketler: Türkiye, Banka, Ekonomi

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VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
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Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi - Ekonomi

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