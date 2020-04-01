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Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı

Son dakika: VakıfBank, koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağış yaptı.

01.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:34

VakıfBank, dünyayı saran koronavirüs pandemisi ile mücadele amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından"Biz bize yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı.

İnsanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu kaydeden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen salgınla mücadelede başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bankamız köklerindeki kültür de bize darda kalana el uzatmayı öğütlüyor. VakıfBank Ailesi adına yaptığımız bu bağışın yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımı da kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğa karşı kendi gücümüzle direndik. Bugün de 'Biz bize yeteriz' diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu dönemde bankacılık faaliyetleriyle de Türkiye'nin yanındaki güç olduklarını belirten Üstünsalih, seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini belirtti. "Salgının ekonomideki sınırlı etkilerini bertaraf etmek için üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getiriyoruz" diyen Üstünsalih, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörü olarak büyük bir mücadele veriyoruz. İstihdamın korunması, halkımızın dara düşmemesi için her gün yeni bir paketle milli ekonomiye güç veriyoruz. Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"BUGÜN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ"

Milli Dayanışma Kampanyasına herkesi gücü oranında katkıda bulunmaya davet eden Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bu zor günleri atlattığımızda hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bugün üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu vesileyle başta doktorlarımız ve sağlık sektörü çalışanlarımız olmak üzere, salgınla mücadele eden, hayatın devamını sağlayan finans sektörüne, emniyet güçlerimize, basın mensuplarımıza, gıda sektörü çalışanlarına, memurlarımıza, işçilerimize, esnafımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 50 milyon TL bağışladı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel

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VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı

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