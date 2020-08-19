Vali Arslantaş koronavirüs denetiminde

Türkiye genelinde gerçekleştirilen büyük koronavirüs denetimleri Burdur'da, Vali Ali Arslantaş ve İl Sağlık Müdürü vekili Dr. Zafer Demir'in katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceği açıklanmıştı. Burdur'da da Vali Ali Arslantaş ve İl Sağlık Müdürü vekili Zafer Demir'in katılımıyla Atatürk Caddesi'nde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Vali Arslantaş ve İl Sağlık Müdürü vekili Demir, denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Ali Arslantaş, sokakta gördüğü çocuklara da maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunup, oyuncak hediye etti.