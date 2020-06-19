Son Dakika | Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberleri: Erzincan Valisi Mehmet Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Son Dakika | Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu
19.06.2020 06:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:55
Erzincan Valisi Mehmet Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 09 Haziran 2020 tarihli yayınlanan Valiler Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı'ndan Erzincan Valiliğine atanan ve dün göreve başlayan Erzincan Valisi Mehmet Makas, ilk çalışma gününde Erzincan'ın manevi değerlerinden Terzi Baba Hazretleri'nin Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, daha sonra Erzincan eski Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk'ün Terzi Baba Mezarlığındaki mezarını da ziyaret ederek, dua etti.

Daha sonra şehit sözleşmeli er Adem Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Ardından şehir merkezindeki Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bazı iş yerlerini ve Erzincan'da faaliyet gösteren taksici esnaflarından Uçar Taksi Durağını ziyaret eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, esnafların iş durumu ile ilgili bilgi alıp, taleplerini dinleyerek, kendilerine hayırlı işler bol kazançlar diledi. - ERZİNCAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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