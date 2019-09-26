İstanbul'daki deprem sonrası; İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul Valiliği, hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından okullar tatil oldu mu sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların geçici olarak tatil edildiğini açıkladı.

14 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

2 İLDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Deprem Kocaeli'de de paniğe neden oldu. Kocaeli merkezinde ve ilçelerde hissedilen depremde kısa süreli panik olurken bina içlerinde olan insanlar hızla kendini sokağa attı. Deprem sonrası panik yaşanan Kocaeli genelindeki okullarda öğrenciler sınıflardan bahçeye çıkarılırken eğitime yarım gün ara verildi. Deprem sonrası korku ile okul önlerine gelen veliler ise çocuklarını alarak evlerine döndü. Depremin ardından Bursa'da da okullar tatil edildi.