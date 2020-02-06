Son Dakika: Van'da çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Olayda çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken dün ikinci defa çığ düşmüş ve ikinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirmişti. Çığ altında kalan 3 kişinin arama-kurtarma çalışmalarına ise bugün devam edildi. Çalışmalarda 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Yaşanan iki faciada toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 oldu.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan Van'da 2 kişiyi kurtarmaya giden ekibin üzerine düşen çığ sonucunda şehit düşen 11 asker ile 7 korucunun isimleri belli oldu.
- Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),
- Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),
- Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),
- Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),
- Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),
- Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),
- Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),
- Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),
- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arpaçay),
- Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),
- Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),
KORUCULAR
- Hekim Kazgan,
- Nimet İnçamur,
- Abdulselam Mantaş,
- Tahsin Karan,
- Bayram Bulcar,
- Metin Mantaş,
- Mehmet Esen