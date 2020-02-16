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Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son dakika: AFAD, Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Van'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye-İran sınırında saat 21 02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Van'da da hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü ise Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 3.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MALATYA'DA DA DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, akşam saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi

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