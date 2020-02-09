Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi

Geçtiğimiz günlerde 41 can alan çığ felaketinin yaşandığı Van 'da, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Açıklama Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den geldi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bilmez resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi(yarın) günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

41 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Van-Bahçesaray karayolunda art arda iki gün yaşanan çığ felaketi sonrası 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 84 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

13 GÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ

Bugün sabah saatlerinde Van Valiliği, 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarının yapıldığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.