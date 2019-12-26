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Son dakika: Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Son dakika: Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.

26.12.2019 07:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:14

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne batarken kaza bölgesinde çok sayıda kurtarma ve arama ekibi gönderildi. Teknenin alabora olması sonucu; 7 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

TEKNE ALABORA OLDU

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saat 02.30-03.00 sularında ilçenin Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olduğu belirtildi.

64 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: İlk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplam da 7 şahıs hayatını kaybetmiştir.

Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Olay yerinden ilk fotoğraflar;

Son dakika: Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

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