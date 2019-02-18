Van'da Korkutan Deprem!

Saat 19.31'de merkez üssü Van'ın Saray ilçesi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VAN'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın saray ilçesinde 19.31'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.1 olarak duyurdu.

Depremin 11,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van'dan gelen haberlerde, olumsuz bir durumun yaşanmadığı, depreme bağlı herhangi bir can veya mal kaybının şimdilik söz konusu olmadığı belirtildi.