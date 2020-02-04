Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 7 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Van Valisi Bilmez, yaptığı açıklamada, "Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Van-Bahçesaray kara yolunda saat 17.00 sıralarında minibüsün çığ altında kalmasıyla ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 acil servis, kara yolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

"YAKLAŞIK 200 KİŞİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray'da üzerine çığ düşen bir minibüsteki vatandaşlarımıza ulaşmak için AFAD, Jandarma, UMKE, Karayolları, Van Büyükşehir Belediye, 112 ve itfaiye ekiplerinden yaklaşık 200 kişi çalışmalara devam etmektedir." denildi.





OLAYDAN 4 SAAT SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI

Bahçesaray karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan minibüse saat 21.00 sıralırnda ulaşıldığı öğrenildi. Bu saatten sonra zamana karşı hızma müdahale eden ekipler araç içerisinde bulunan yolculardan 5'ini sağ olarak kurtardı. saat 22.00 ssıralarında ise 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.YAKINLARI

HASTANELERE AKIN ETTİ

Bu arada olaydan sonra çığ altında bulunan minibüsten çıkarılan 7 kişi ile kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile yaralı olarak kurtulan operatör Bahattin Karagülle'nin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. 3 yaralının Bölge Hastanesi'nde, 3 yaralının da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altında bulunduğu öğrenildi. kaza haberini alan yakınları da hastanelere akın etti. Vatandaşlar, kurtarılan yakınlarının durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

KURTARILAN KİŞİ SAYISI 7 OLDU

Öte yandan, akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsle iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişi daha sağ kurtarıldı. Şimdiye kadar minibüsten sağ kurtarılan kişi sayısı toplamda 7 oldu.