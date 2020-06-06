Son dakika... VAN Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyor

Son dakika haberi... Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyorVAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine, bisiklete binmeyi tercih ediyor.

06.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:20
Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyor
VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine, bisiklete binmeyi tercih ediyor.
Kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta, Van Gölü kıyısındaki Erciş ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçları yerine bisiklete binmeyi tercih ediyor. Tedbirlerini alıp, kasklarını takarak ilçenin cadde ve sokaklarında ilerleyen bisikletliler, renkli görüntüler oluşturuyor. Bisiklet sürücülerinin en büyük isteği ise araç sürücülerinin daha dikkatli ve duyarlı davranmaları. Vatandaşlar, sağlıklı ve ekonomik olması ve her yaşa hitap etmesi nedeniyle bisiklete bindiklerini söyledi. Okul öncesi öğretmeni İsrafil Akan, "Salgın sonrası bisiklet kullanmayı tercih ediyoruz. Bugün 6 arkadaşımla bisikletlere binip sokaklara çıktık. Özelikle trafikte ilerlerken bisiklet ve yayalara karşı duyarlılık konusunda bilinç eksikliğimiz var. Sürücülerden temennimiz, bisiklet kullananlara ve yayalara karşı daha duyarlı olmalarıdır" dedi.
Bisiklet satıcıları ise son zamanlarda gördükleri ilgiden oldukça memnun. İş yerinde bisiklet satan Bünyamin Uludağ, siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Salgın nedeniyle insanların toplu taşıma araçlarına binme korkusu var. Bu durum işlerimizin açılmasına ve satışların patlama yapmasına neden oldu. İş çıkışı dükkanımıza gelen müşterilerimiz bizden bisiklet talep ediyorlar. İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle akşamları mesai yapıp gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Son dakika... VAN Ercişliler, bisiklete binmeyi tercih ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Gölü, Güncel, Haber

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