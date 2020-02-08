Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü

Geçtiğimiz günlerde 24 saatten az bir sürede düşen iki çığ nedeniyle 41 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Van 'da, bir kez daha çığ düştü. Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü. Van Valiliği, "Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor" açıklamasını yaptı.

Van Valiliğince olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan Çatak-Van kara yoluna çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatak-Van kara yolunun 10. kilometresindeki Elmacı mevkisine çığ düştüğünü söyledi.

DÜNDEN BU YANA TRAFİĞE KAPALIYDI

Söz konusu kara yolunun bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliği için dünden bu yana trafiğe kapalı olduğunu kaydeden Bilmez, "Karayolları ekiplerimiz söz konusu yolu açmak için tedbirli bir şekilde çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızdan bütün uyarıları dikkate almalarını istiyoruz." dedi.

BAHÇESARAY'DA ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILAMADI

Öte yandan valilik, Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, olumsuz hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına başlanılamadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yaptığı değerlendirmede arama kurtarma çalışması yapılacak hava şartlarının oluşmadığı tespit edildi.

Çığ bölgesine en yakın karakolunda bekleyen ekipler, gün içerisinde hava şartlarına bağlı olarak yeniden inceleme yapıp, çalışmaların başlatılıp başlatılmamasına karar verecek.