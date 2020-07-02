Son dakika! VAN TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika güncel haberine göre TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildiVAN'ın Gevaş ilçesinde polisin bir TIR'da yaptığı aramada 3 kilo 178 gram eroin, 21 senttik ecza ve 2 bin TL para ele geçirildi.

02.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:01
TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın Gevaş ilçesinde polisin bir TIR'da yaptığı aramada 3 kilo 178 gram eroin, 21 senttik ecza ve 2 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gevaş'ta oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpekleri 'Zeyna' ve 'Zeus'un yardımıyla yapılan aramalarda TIR'ın kupasında şapka diye tabir edilen yerde poşet içerisine gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 178 gram eroin, 1 deste halinde uyuşturucuuyarıcı madde, 21 adet sentetik ecza ile 2 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü T.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Son dakika! VAN TIR’da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gevaş, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Son dakika! VAN TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:13: Su kanalı kenarından oynayan Melek'ten haber alınamıyor - Haberler 10:10: İkiz bebekler Labrador saldırısında öldü - Haberler 10:10: Vali Ali Çelik'ten Altıntaş ziyareti - Haberler 10:09: Başsavcı Bülbül veda etti - Haberler 10:06: Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu - Haberler 09:57: Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası 09:57: Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası - Haberler 08:45: Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler 09:59: Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim 19:10: Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur