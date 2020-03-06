Vatikan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs İtalya Roma'da bağımsız bir devlet olarak bulunan Katoliklerin kutsal mekanı Vatikan'da da görüldü.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs her geçen gün dünyada yayılıyor.

VATİKA'DA İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

AFP'nin son dakika geçtiği habere göre; Roma'da bağımsız bir devlet konumunda bulunan Hristiyanların Katolik mezhebinin yönetim merkezi Vatikan'da ilk koronavirüs vakası görüldü.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Katoliklerin Ruhani Lideri Papa'nın burnunu silerken görülmesi ve programlarını iptal etmesinin ardından koronavirüse yakalandığı iddiaları gündeme gelmişti. Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın koronavirüse yakalanmadığı hafif bir rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Daha sonra İtalya basınında çıkan haberlerde Papa'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığı yazıldı.