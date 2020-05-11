Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ni mevcut haliyle tescillediklerini ve bu sezon için şampiyon çıkmayacağını söyledi.

Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle play-offların mücbir sebeple oynanamayacağını belirten Üstündağ, "Ligleri bu haliyle tescil ettik. Şampiyon değil sıralamayı belirledik. Küme düşme olmayacak. Erkekler ve Kadınlar 1. Lig'de final grubuna kalan 4 takım en üst lige çıkacak. Önümüzdeki yıl ligleri 16'şar takımla oynayacağız." dedi.

Aldıkları kararın spor ve voleybol camiasına hayırlı olmasını dileyen Mehmet Akif Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır spor ve camia içinde olan bir tecrübemiz var. İlk günden bugüne kadar sözümüzün arkasında durduk. Biz, 'Paylaşımcı, samimi ve şeffaf olacağız.' dedik. Bu kararı kulüplerimizle paylaştık. Tabii ki bu kulüplerin içinden 1-2 kulüp 'Sağlık şartları da iyi olursa oynarız.' dedi. Ancak görüştüğümüz tüm kulüpler sağlık şartlarının oluşması şartını söyledi. Bugün sağlık şartlarının oluşma durumu malum. Önümüzü göremiyoruz. Bizim bir artımız var. Camiaya herkesin mutlu olacağı, kimsenin mutsuz olmayacağı bir karar üzerinde çalıştığımızı söylemiştim. Bu kararın camiayı mutlu ettiğini, Anadolu'ya voleybolu daha çok yayacağımızı düşünüyorum. Lig bu sezon oynanmadıktan sonra önümüzdeki sezonun erken başlamak kaydıyla takım sayısının fazla olması bizi rahatsız etmeyecek."

"TESCİL, AVRUPA'YA GİDECEK TAKIMLARI BELİRLEYECEK"

Üstündağ, ligleri tescil ederek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları belirlediklerini söyledi.

Statü gereği play-off oynanmadan şampiyon belirlenemeyeceğini anlatan TVF Başkanı, "Avrupa sıralamasını belirleyecek. Kadınlarda 3 takım CEV Şampiyonlar Ligi oynuyor. CEV Kupası, CEV Challange Kupası ve Balkan Kupası oynanıyor. Ligimizdeki 12 takımın 6'sının Avrupa süreci var. Bu sıralama bizim için önemliydi. Erkeklerde de 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. CEV Kupası, CEV Challange Kupası ve Balkan Kupası var. Şampiyon belirlemedik çünkü statümüz, 'şampiyonluğu play-offlar belirler' diyor. Play-off'u da şartlar gereği oynatamadık." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Akif Üstündağ, devletin koronavirüs ile mücadelesine katkı vermeleri gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı bir süreç yürütmemiz lazım. Sürekli tedbirler alınıyor, uyarılarda bulunuluyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkamıyor. Çoğu şehirlerimize giriş-çıkış yasağı var. Sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Bu sürece bizim de katkı sağlamamız lazım. Ülke olarak çok büyük işler yapıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız, kabine, devletimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız çok iyi işler çıkarıyor. Bu süreçte Sayın Bakan'ımız ile çok sık bir araya geldik. Bu süreci birlikte tartıştık, istişare ettik. Sağ olsun bize bu konuda çok büyük destek verdi. Neticede sağlık her şeyin önünde geliyor. Sağlığın herkes için çok önemli olduğunu biliyoruz. Böyle bir kararın hayırlı olduğunu düşünüyoruz."

LİGLERDE DURUM

Normal sezonu tamamlanan voleybol liglerinde sıralama şöyle oluşmuştu:

Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, AtlasGlobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, PTT, Karayolları, Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas.

AXA Sigorta Efeler Ligi: Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegölspor, Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor, Arhavi Voleybol.