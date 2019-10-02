Volkswagen Manisa'ya 1,4 milyar euroluk yatırım yapacak

Alman otomotiv devi Volkswagen yeni fabrika yatırımı için Türkiye'den Manisa'yı seçti. Otomotiv devinin Türkiye yatırımının kesinleşmesinin ardından ilk somut adım atıldı. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Volkswagen Manisa'da 943,5 milyon lira (164 milyon dolar) sermayeli şirket kurdu. Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından otomotiv devinin Türkiye'ye yapacağı yatırım tutarı merak konusu olmuştu. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Volkswagen, Manisa'ya 1,4 milyar euro yatırım yapacak.

FABRİKADA 3 MODEL ÜRETİLECEK

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin yaklaşık 1,4 milyar euroya mal olacağını belirtiyor. Kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceğini belirtiliyor.

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK

Fabrika inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması bekleniyor. Tesisin Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam yaratacağı öngörülüyor.