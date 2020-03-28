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Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı

Son dakika: Vuhan'dan yayılan yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı. 27 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu.

28.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:10

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 'ta tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 4 ay dahi geçmeden 600 binin üzerinde insana bulaştı. Türkiye'de 5 bin 698 kişiye bulaşarak 92 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Kovid-19, dünya genelinde ise 27 binden fazla insanı öldürdü.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Habermetre'deki bilgilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

200'E YAKIN ÜLKEYE BULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, Güncel

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Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı

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