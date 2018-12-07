Kural Dışı Tartılar Nedeniyle İdari Para Cezası Alan Yaklaşık 500 Bin Kişiye Bir Defaya Mahsus Af Geliyor

AK Parti akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili Meclis'e yasa teklifi sunacak. Buna göre, kural dışı tartılar nedeniyle idari para cezası alan yaklaşık 500 bin kişiye bir defaya mahsus af getirilecek.

TEKLİF 50 MADDEDEN OLUŞUYOR

Akaryakıt kaçakçılığına ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren 'Madencilik Yasası' ile ilgili yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi, akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

90 İÇİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİ YAPMALARI GEREKİYOR

Damgası kokmuş bozulmuş damga süresi dolmuş olan tartılarla ilgili verilen idari para cezaları 1.12.2018 öncesi verilmiş olmak kaydıyla bir defaya mahsus affedilecek. Bu durumda olanlar yasa yürürlüğe girdikten sonra 90 gün içinde tartılarını götürüp gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra cezaları silinecek.