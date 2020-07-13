Son Dakika: Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Eminönü'nde bir kadının bebek arabasında asılı duran çantasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Rüstempaşa Mahallesi Eminönü Meydanı'ndaki banklarda oturan bir kadının içinde 2 bin 800 lira olduğu öğrenilen bebek arabasında asılı duran çantasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Aykut T. (31), Yağmur T. (32) ve Ayşe D'yi (50) yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin perdeleme yöntemiyle kadının önünü kapattığı, erkek şüphelinin çantayı alıp yanındaki küçük yaştaki kıza verdiği anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Yağmur T. tutuklanırken Ayşe D. serbest bırakıldı.