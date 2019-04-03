03 Nisan 2019, 16:04
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Son Dakika! Yapılan İtirazlar Sonrası İstanbul'un 17 İlçesinde Oylar Yeniden Sayılıyor

Son dakika! 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 16 ilçede geçersiz oylar, Çatalca'da ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

GEÇERSİZ OYLARIN SAYILDIĞI İLÇELER

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

ÇATALCA'DA TÜM OYLAR SAYILIYOR

Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.

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Çatalca, İstanbul, Güncel