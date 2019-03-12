Son Dakika! "PKK'lıların Oyuna Talibiz" Diyen CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'nin canlı yayınına katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, emeklilerin, taşeron işçilerin oylarını istedikten sonra PKK'lıların da oylarına talip olduklarını söyledi. Bu sözlerin ardından Aysu Bankoğlu hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

"PKK'LILARIN OYLARINA TALİBİZ"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Biz 31 Mart seçimlerine giderken de bu kardeşlerimizin oyuna talibiz. PKK'lıdırlar, Zillet İttifakı üyesidirler hiç fark etmez. Biz kimin hakkını savunduysak, şimdiye kadar kimin yanında yer aldıysak hepsi bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

Solda CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

2 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27'nci Dönem CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde Halk TV isimli televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan Siyaset Kültürü isimli programda yaptığı 'PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç farketmez' şeklindeki açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır"