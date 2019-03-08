Son Dakika! Yardımcısına Küfrettiği İddia Edilen Hakem Fırat Aydınus, PFDK'ya Sevk Edildi

Süper Ligin 24. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçında Hakem Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF'ye tescilli Hakem FIRAT AYDINUS'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'ye tescilli Hakem YUSUF BOZDOĞAN'ın 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.