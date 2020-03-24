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Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu

Son dakika: Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

24.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:37

Yargıtay Başkanlığı'ndan yaş haddinden emekliye ayrılan Başkan İsmail Rüştü Cirit'ten boşalan koltuk için seçim yapıldı. Seçimde 326 Yargıtay üyesi oy kullandı.

İLK TURDA SALT ÇOĞUNLUK ÇIKMADI

İlk turda adaylardan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca 193, Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu 38, Ondokuzuncu. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk 22, Onyedinci Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya 15, Onuncu Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu 16, Ondokuzuncu Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman 32 oy aldı. Seçimde, 5 oy boş çıktı, 5 oy geçersiz sayıldı. Başkan seçilebilmek için Yargıtay üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 197'nin alınması gerekiyordu.

BAŞKANLIĞA MEHMET AKARCA SEÇİLDİ

Bu nedenle seçimin ilk turundan sonuç alınamadı. Yapılan ikinci turda salt çoğunluğu alan Mehmet Akarca başkanlığa seçildi.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21.01.1963 tarihinde Şirvan'da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı'nca 18.05.2015 tarihinde 1. kez, 21.05.2019 tarihinde 2. kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Son Dakika: Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu
Etiketler : Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Akarca, Güncel

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Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu

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