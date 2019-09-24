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Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı

Yargıtay, KCK davasını karara bağladı. 93 sanığın cezası onandı, 41 sanık hakkında hüküm bozuldu. HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın mahkumiyet kararı onandı. Bu iki isim için Meclis Başkanlığı'na bildirim yapılacak. Cezaları Meclis'te okunursa, milletvekillikleri düşecek.

24.09.2019 18:00

Yargıtay KCK ana davasını karara bağladı. Yargıtay kararında 'KCK'nın terör örgütü olduğuna' hükmederek HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları'na 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Cezası onanan Güven ve Farisoğulları için Meclis Başkanlığı'na bilidirimde bulunulacak. Cezaları Meclis'te okunursa, milletvekillikleri düşecek.

CEZASI BOZULAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ

Diğer yandan Yargıtay kararında HDP Milletvekili Ebru Güney hakkında verilen beraat kararı onanırken, HDP Van Milletvekili Tayyip Temel'e 'örgüt yöneticiliği' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası bozuldu. Temel'in 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırması gerektiği belirtildi.

HDP Milletvekili Pero Dündar hakkında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası eksik araştırma nedeniyle bozuldu.

KCK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR TESPİT

Yargıtay kararında KCK'nın terör örgütü olduğuna dair şu tespit yapıldı:

KCK'nın PKK ile organik bağlantısı, açıklanan amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmının Devlet idaresinden cebren ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli nitelikte silahlı bir terör örgütüdür.

Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı

Halkların Demokratik Partisi, Leyla Güven, Yargıtay, Politika, Güncel

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