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Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu

Son dakika: Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, İhsan Amca'nın korkutulduğu videodaki kişiye 15 gün elektronik kelepçe takılarak evden çıkmama cezası verdi. M.T.E. adlı genç ayrıca haftada 2 gün huzurevini ziyaret edecek.

24.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:10

İhsan Amcayı sıkıştırarak saygısızca mahçup eden ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan M.T.E. isimli kişiye verilen ceza belli oldu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği şüpheliye 15 gün evinden çıkmama ve haftada 2 gün en yakın huzurevini ziyaret etme cezası verdi.

İHSAN AMCA'YI KORKUTTUĞU VİDEO TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sosyal medyada yayılan görüntüde, kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa "Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum" dedi. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim" yanıtını verdi. Videoyu çeken kişinin dalgacı tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dahi tepkisini çekti.

İHSAN AMCA İLE BAKAN SOYLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı, kaymakamımız ziyaret ederek, bakanımız Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.

İHSAN AMCAYA SAYGISIZLIK YAPAN ŞAHSIN CEZASI BELLİ OLDU

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti. Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.

BAKAN GÜL SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi" dedi.

Son Dakika: İhsan Amca’yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Etiketler : Güncel

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Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye huzurevini ziyaret etme cezası verildi

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