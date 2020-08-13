Son Dakika: Yayladağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

13.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:08

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, Suriye sınırında bulunan Güveççi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına 1 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 1 su tankıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika: Yayladağı’nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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