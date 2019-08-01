Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubjana'yı 1-0 mağlup etti

Teknik Direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda karşılaştı. 2-2'nin rövanşında Malatyaspor, rakibini Adis Jahovic'in 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

MÜCADELEYİ 10 KİŞİ TAMAMLADILAR

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ljubljana'da Endri Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Zorlu mücadelede iki takımdan toplam 11 oyuncu sarı kart gördü.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Malatya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynandı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Moryke Fofana ve Adis Jahovic 11'ini sürdü. Sarı-siyahlı ekibin yedek kulübesinde Ufuk Ceylan, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Ahmed Ildiz, Berk Yıldız, Mitchell Donald ve Guilherme yer aldı.

Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre biri mecburi olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Malatya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Donald'ı yedeğe çekti. Sakatlığı bulunan Teenage Hadebe kadroya alınmazken ilk maça 11'de başlayan Nuri Fatih Aydın da 18 kişilik kadroya giremedi. Yalçın, bu futbolcuların yerine Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Rahman Buğra Çağıran'ı oynattı.