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Son dakika: Ali Babacan, yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verecek

Son dakika: Yeni parti kurma çalışmalarında son aşamaya gelen Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini söyledi.

09.03.2020 08:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:08

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Babacan, partisinin resmi kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na vereceklerini açıkladı.

Ali Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partinin ismini çarşamba günü tanıtım programında teyit edeceğiz. 90 kurucumuzla beraber kamptaydık. Bütün belgeleri kayıt altına aldık bu sabah da İçişleri Bakanlığı'na resmi heyetimiz dilekçe verecek. 9 Mart 2020.

"TÜRKİYE'DE KORKU SİYASETİ VAR"

Temel ilkeleri ihya eden, özgürlükleri demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ihya eden bu evrensel değerler temeline oturmuş kendi vatandaşı için çok daha yaşanabilir Türkiye 'yi oluşturmak bugünün ihtiyacı. Bu yönetimle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Bu siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi mümkün değil. Sen neden iktidar partisini destekliyorsun diye sorduğunda insanlar daha kötüsü olur mu diye verdiğini söylüyor. Korku siyaseti var. Korkular üzerinden beslenen bir siyaset var. Biz Türkiye için refah seviyesinin çok daha arttığı, insanların korkmadan geleceğini planladığı bir Türkiye istiyoruz. Bunları yapmazsak Türkiye çok daha kötü günleri görür."

Son dakika: Ali Babacan, yeni partinin kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na verecek
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İsmail Küçükkaya, Ali Babacan, Türkiye, Politika, Güncel

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