Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere 'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya 'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 812'ye yükseldi. 24 bin 900 ile en yüksek test sayısına ulaşılırken, 4 bin 117 kişiye daha tanı konuldu. Böylelikle vaka sayısı 38 bin 226'ya yükseldi.