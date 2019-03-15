Son Dakika! Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırıya tepki gösterenCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinde katliama tepki gösterdi. Kalın şu ifadeleri kullandı:

"IRKÇI VE FAŞİST SALDIRI"

"Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir."

DÜNYAYA ÇAĞRI

"İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

NE OLDU?

Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı düzenlendi çok sayıda ölü ve yaralı var. Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.