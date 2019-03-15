Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan kanlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 2 Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi de veren Çavuşoğlu, "Hayati tehlikeleri yok" ifadelerini kullandı.

İşte Çavuoğlu'nun açıklamasından satırbaşları;

"Yeni Zelanda Başbakanı'nın yaptığı açıklamayı olumlu bulduk. Bu olayı gerçekleştiren alçaklar kadar, Müslümanlara karşı nefret dilini kullanan siyasetçiler de sorumludur. Dinimize karşı kullanılan nefret dilini ifade özgürlüğü diye belirtmek son derece yanlıştır. Bu tavır devam ederse, böyle olayların önüne geçemeyiz. Saldırıda 2 vatandaşımız yaralandı. Biri ameliyattan yeni çıktı. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok.

BELÇİKA'DAKİ PKK DAVASI: İBRETLE İZLİYORUZ

Türkiye'deki bir iddianame ile ilgili yorum yapmanız doğrudan yargıya müdahale anlamına gelir. Belçika'da yargının PKK terör örgütü ile ilgili verdiği kararları ibretle izliyoruz. Belçika'daki yargı PKK'yı aklamak için yollar arıyor.

VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi ile ilgili 6 kriter kaldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından çoğu Gümrük Birliği'ndeki değişikliklerden Türkiye'nin yararlandığından daha çok yararlanacaktır.

AP KARARI

Avrupa Parlamentosu'nun sağduyulu bir karar aldığını söylemek zordur. Ama buna rağmen oylamada lehimize oy verenlerin sayısının artması umut vericidir."