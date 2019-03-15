15 Mart 2019, 22:42
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Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Geçmişte Bir Süre Türkiye'de Bulunduğu Belirlendi

Son dakika! Reuters haber ajansına göre Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Brenton Tarrant Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.

Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen katliamcının geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantılar araştırılıyor.

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