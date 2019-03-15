Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Geçmişte Bir Süre Türkiye'de Bulunduğu Belirlendi

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/reuters/' title='Reuters'>Reuters</a>'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-zelanda/' title='Yeni Zelanda'>Yeni Zelanda</a>'daki saldırıyı düzenleyen katliamcının geçmişte bir süre <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantılar araştırılıyor.</p>