Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi.Saldırı sonucunda 40 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı. Saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami katliamıyla ilgili mesaj paylaştı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

"Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

"İSLAM KARŞITLIĞININ YENİ BİR ÖRNEĞİ"

"Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK PARTİ SÖZCÜSÜ'NDEN TEPKİ

Saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni Zelanda Christchurch'te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ÇAVUŞOĞLU: BARBAR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Katliama ilişkin sosyal medyadan açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

SÖZCÜ İBRAHİM KALIN: MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞININ GELDİĞİ NOKTA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

NE OLDU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Jacinda Ardern, 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.