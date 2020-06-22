Son dakika! Yenikent-Ayaş Yolu trafiğe açıldı

Son dakika güncel haberine göre Yenikent-Ayaş yol genişletme çalışmaları yoğun bir mesainin ardından tamamlandı.

Son dakika! Yenikent-Ayaş Yolu trafiğe açıldı
22.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:19
Yenikent- Ayaş yol genişletme çalışmaları yoğun bir mesainin ardından tamamlandı.

Yıllardır çözülemeyen, vatandaşların özellikle sabah ve akşam pik saatlerde dakikalarca trafikte beklediği güzergahların başında yer alan ana yolda 29 Mayıs'ta başlayan malzemeli bakım çalışması 20 Haziran'da tamamlanarak, gidiş-dönüş olmak üzere trafiğe açıldı.

Ekim ayında çalışmaların hızlandırıldığı, malzemeli bakım çalışmalarının ise başladığı 29 Mayıs'tan 20 Haziran'a kadar 23 günlük sürede tamamlanan yolda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 7/24 çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet şeridi ile birlikte 5 şeritli yol

Sincan OSB Kavşağı ile Hasan Şahan Kışlası arasında yer alan yolun bir an önce bitirilmesi için iş makinası ve personel sayısı artırılırken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, malzemeli bakım çalışmalarının ardından 2 Haziran'da başladığı asfalt serim işlemini de 18 günde tamamlayarak gidiş-dönüş yaklaşık 6 bin metrelik yolu trafiğe açtı.

Emniyet şeridi ile birlikte gidiş-dönüş 5 şeritten oluşan güzergahta toplam 98 bin ton asfalt serim işlemi yapıldı.

Bölge trafiği nefes alacak

Büyükşehir Belediyesi birçok noktada eş zamanlı gerek bölgesel gerekse birbirine bağlanan bulvar ve caddelerle kent trafiğini daha güvenli hale dönüştürmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Uzun süredir kronikleşen Yenikent-Ayaş yolu trafik yoğunluğuna yol genişletme çalışmasıyla neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, yenilenen asfalt çalışmalarıyla sürüş güvenliğini de sağladı.

Yaklaşık 6 bin metrelik güzergah üzerinde Ayaş istikametinde 1 adet U dönüşü ve toplam 4 kavşak bulunurken, Ayaş-Beypazarı istikameti kadar Ankara istikametindeki yol genişletme çalışmaları sayesinde bölge trafiği bundan olumlu etkilenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenikent, Ayaş, Güncel, Haber

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