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Yerli otomobilde ilk araç 2022'de üretilecek

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak" dedi.

27.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:07

'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobilin tanıtım toplantısı 'deki Bilişim Vadisi'nde başladı. Toplantıda konuşma yapan TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin fabrikasının 2021'de tamamlanacağını ve ilk aracın 2022'de banttan ineceğini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bu da bizim için büyük bir fırsat. 'Devrim' otomobiline sahip çıkamamıştık. Ama bu sefer inşallah başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik, elimizi taşın altına koyduk.

"15 YILDA 22 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPACAĞIZ"

Bu işi başaran Türk özel sektörü adına gurur duyuyorum. 15 yılda 22 milyar liralık yatırım yapacağız. 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak.

"7,5 MİLYAR DAHA AZ CARİ AÇIKTIR"

Bugün ABD'de, Avrupa'da ne yapılıyorsa aynısını aynı zamanda yapıyoruz. 'Türkiye'nin Otomobili', bir otomobilden fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür. Dijital ekonomiye geçiştir, 7 buçuk milyar dolar daha az cari açıktır."

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Yerli otomobilde ilk araç 2022'de üretilecek

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