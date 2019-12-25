Son dakika: Yerli otomobile ait yeni bir detay daha paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter sayfasından yerli otomobile ait detayları paylaşmaya devam ediyor. İlk olarak aracın farlarını paylaşan TOGG, ikinci paylaşımında aracın aynasına ait detayı vermişti. Bugün yapılan paylaşımda ise aracın radyatör ızgarası ve alt tamponu göründü. Radyatör ızgarasında lale figürü dikkat çekti.

HER GÜN YENİ BİR DETAY

27 Aralık'ta yapılacak lansmana kadar TOGG, sosyal medya üzerinden her gün saat 14.30'da yerli otomobile ait yeni bir detay paylaşacak.

İşte TOGG'un yaptığı paylaşım:

ERDOĞAN 27 ARALIK'TA TANITACAK

Yerli otomobil 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gebze'de tanıtılacak. Erdoğan yerli araç ile Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yapacak.

2022'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.