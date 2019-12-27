Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! İşte ilk kareler

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşiyor.

2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi aracın öne çıkan özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

ERDOĞAN DEVRİM'İN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lansman öncesinde Türkiye'nin 1960'lı yıllarda ürettiği Devrim marka otomobilin direksiyonuna geçti.

5 FARKLI MODELDE ÜRETİLECEK

5 farklı modelde üretileceği bilinen yerli otomobilde, modellerin detayları da gün yüzüne çıktı. Tanıtımda sergilenen modeller C-Suv, C-Sedan, C-Hatcback, B-Suv, C-MPV olarak duyuruldu.

TOGG CEO'su Gürkan Karakaş, 5 farklı modelin 2030 yılının sonuna kadar üretileceğini söyledi.

TOGG CEO'SU: OYUNUN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR

Tanıtım öncesi yerli otomobil projesini anlatan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor" dedi.

Gürcan Karakaş

Yerli otomobilin tanıtım töreninde TOGG CEO'su şunları söyledi:

"Yola çıktığımızda hedefimiz küresel bir marka yaratmaktı. Projeye başlamadan önce 18 firmayı inceledik. Biz aylardır Türkiye'deki yan sanayi ve tedarikçilerle beraber çalışıyoruz. Bizim farkımız ne olacak? Biz ortaklık yapımızla bir sistem kurduk. Sıfırdan başladık, 15 sene içinde 5 modelimiz olacak. Türkiye'deki hedef kitlemiz bizden samimi ve yenilikçi bir marka bekliyor.

TOGG BAŞKANI: BABAYİĞİTLERİMİZLE YOLA ÇIKTIK

TOGG Başkanı Rifat Hisarciklioğlu da tanıtımda bir konuşma gerçekleştirdi.

Rifat Hisarciklioğlu

Hisarciklioğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız çağrı yapmış ve bu işi üstlenmemizi istemiştir. Biz de yola çıktık, babayiğitlerimizle yola çıktı. Bir vatan evladı olarak gurur duyuyorum.

Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor, bizim için de yeni bir fırsat penceresi.

Bugüne kadar çok denedik, çok konuştuk ama başarmadık. Ama bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız.

2017 Mayıs'ında Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik, taşın altına elimizi koyarız dedik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran'da şirketimizi kurduk, güldüler. Ama pes etmedik çalışmaya devam ettik.

Daha yolumuz uzun, daha çok eleştiriler var ama bakın bugün buradayız.

Markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans almayacağız lisans satacağız, montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız. Kendi patentlerimiz için yabancı mühendisleri çalıştıracağız. 15 yılda 2,5 milyar avro yatırım yapılacak. Ortaklar olarak 500 milyon avro, 3,5 milyar lira sermaye taahhüdü veriliyor.

2021'DE FABRİKA TAMAMLANACAK, 2022'DE İLK ARAÇ BANTTAN ÇIKACAK

Bu işi başaran Türk özel sektörü adına gurur duyuyorum. 15 yılda 22 milyar liralık yatırım yapacağız. 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak.

DÜNYADA BİR İLK

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

BAKAN VARANK: ERDOĞAN GÜZEL MÜJDELER VERECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tanıtım lansmanında bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilişim vadisinin geleceğiyle ilgili güzel müjdeler vereceğini söyleyen Varank, şunları söyledi:

"Ülkemizin teknoloji üssü Bilişim Vadisi'nin resmi açılışı ve TOGG'un yeniliğe yolculuk buluşması vesilesiyle bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyor, milletimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapabilen bunu da düşük sektörel çeşitlilikle gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahiptik. Sizin liderliğinizde 17 yılda güçlü bir ARGE ve girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine sahibiz.Savunma sanayiinde tüm dünyanın konuştuğu yeni bir başarı hikayemizi yazdık. Yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkardık.

Bugün de ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda ülkemizin en büyük teknoparkı bilişim vadisini resmen açıyoruz. Bilişim Vadisi'nin paydaşları olan kamu, üniversite, sanayi ve STK'lar güçlü bir sinerji oluşturacaklar. Buradaki somut projelerle küresel markalarımızın oluşmasına ve türk girişimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Birazdan sayın cumhurbaşkanımız bilişim vadisinin geleceğiyle ilgili güzel müjdeler verecek."

ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN RÜYASI GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bizim amacımız tasarımcılarımızın emekleriyle yoğrulan, tüm hakları bize ait olan bir otomobile sahip olmaktı. Sadece işine odaklanmış profesyonel bir ekip kurup bizi bugünlere getirdiler, çalıştılar, çabaladılar. Bir kısmı yurt dışındaki işini bırakıp vatana döndü.

Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. Tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde teşebbüsler hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette. Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı halkımıza bırakıyoruz. Geçmişte 'Devrim' otomobilinin önünü kestiler ama bu defa başaramayacaklar."