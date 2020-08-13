Son dakika! Yeşilhisar'da trafik kazası: 1 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri istikametinden Adana istikametine gidin F.A.'nın kullandığı 38 JN 238 plakalı araç, O.D. yönetimindeki 38 GCD 781 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 GCD 781 plakalı aracın sürücüsü O.D. hafif şekilde yaralanırken, 112 ekipleri tarafından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ