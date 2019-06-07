Son dakika! Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayın programı TRT'de olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun buluşması TRT ekranlarında olacak.

GÜNÜ VE SAATİ PAZARTESİ BELLİ OLACAK

Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belli olacak.

TEK MODERATÖR YÖNETECEK

Görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceği ve sadece iki adayın katılacağı belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM: KESİN OLACAK

AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için dün akşamki canlı yayında "Kesin olacak" ifadesini kullanmıştı.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN GEÇMİŞİ, GELECEĞİ VE 31 MART'I KONUŞACAĞIZ

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile canlı yayına katılma konusundaki görüşleri sorulduğunda ise şu yanıtı vermişti;

"Biz zaten fikrimizi defalarca söylemiştik. Bu çağdaş bir ortamın gereği. Asla şartlı bir süreci kabul etmemekle beraber, İstanbul konusu üzerinde konuşmada hemfikirim. Tabi İstanbul'un geçmişi, geleceği ve 31 Mart'ta yaşadığı seçim süreci var. Bunları da tartışacağımız bir programı çok isterim. Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler."