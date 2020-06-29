Son dakika! 'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Son dakika güncel haberi... Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

29.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:23
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü yoğunlukla başladı. 15 Temmuz Şehitler köprüsü yoğunluğu Avrupa istikametine yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması üzerinde saat 10.00 itibariyle trafiğin yüzde 44 olduğu görüldü. Son dakika! ’YKS KISITLAMASI’ SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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