Son Dakika | YKS NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI-1 ÜSKÜDAR

Gelen son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 2 milyon 437 bin 119 öğrencinin gireceği YKS nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

27.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:49
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 2 milyon 437 bin 119 öğrencinin gireceği YKS nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasak saat 09.30 ile 15.00 arasında uygulanacak.
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran'da yapılıyor. Sınava 2 milyon 437 bin 119 öğrenci girecek. Sınav dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama saat 09.30 itibarıyla başladı. Kısıtlama nedeniyle yollar boş kaldı. Üsküdar'da polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kurdukları noktada denetim yaptı.
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Son Dakika | YKS NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BAŞLADI-1 ÜSKÜDAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, DHA, Güncel, Haber

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